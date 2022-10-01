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Культура
1 октября 2022  22:45

Путин поздравил со столетием российского джаза поклонников жанра

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Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей гала-концерта, посвященного 100-летию российского джаза. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном портале Кремля.

«Вековой юбилей – большое, по-настоящему знаковое событие для многочисленных любителей джаза в нашей стране. И его празднование – замечательный повод вспомнить историю становления и развития этого самобытного музыкального направления», — говорится в тексте телеграммы.

Эти славные традиции, по словам главы государства, сохраняются и по сей день.

Желаю вам успехов, самых ярких и добрых впечатлений, заключил Путин.

#Владимир Путин
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