Путин поздравил со столетием российского джаза поклонников жанра

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей гала-концерта, посвященного 100-летию российского джаза. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном портале Кремля.

«Вековой юбилей – большое, по-настоящему знаковое событие для многочисленных любителей джаза в нашей стране. И его празднование – замечательный повод вспомнить историю становления и развития этого самобытного музыкального направления», — говорится в тексте телеграммы.

Эти славные традиции, по словам главы государства, сохраняются и по сей день.

Желаю вам успехов, самых ярких и добрых впечатлений, заключил Путин.