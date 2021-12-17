Путин поздравил со 100-летием «Системного оператора Единой энергетической системы»

Президент России Владимир Путин направил поздравление коллективу «Системного оператора Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). В этом году отмечается вековой юбилей с начала работы управления.

«Важно, что коллектив компании достойно продолжает крепкие трудовые традиции многих поколений своих предшественников, опираясь на их опыт, широко внедряя передовые цифровые технологии, вносит весомый вклад в наращивание мощного потенциала единой энергосистемы», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент добавил, что в настоящее время управление является «основой основ отечественной энергосистемы», которая соединила в цельный механизм тысячи электростанций, электрические сети и миллионы потребителей электроэнергии.

СО ЕЭС было создано в 1921 году, когда вступило в силу «Положение о мерах для координирования параллельной работы электрических станций, входящих в состав Московского районного объединения».