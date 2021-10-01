Путин поздравил служащих Сухопутных войск России с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление военнослужащим и ветеранам по случаю Дня Сухопутных войск России, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что этот праздник объединяет всех, кто гордится боевой славой и богатыми победными традициями Сухопутных войск, достойно неся службу в России и за ее пределами.

«Мы отдаем дань безмерного уважения многим поколениям талантливых, мужественных военачальников, офицеров и рядовых, вписавших героические страницы в историю страны. И конечно, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны особые слова признательности нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины», – сказал Путин.

Он обратил внимание, что личный состав Сухопутных войск демонстрирует высокий уровень подготовки, выполняет все поставленные задачи и показывает неизменно хорошие результаты во время внезапных проверок, учений и маневров.

«Уверен, что вы и впредь будете сохранять и приумножать уникальное ратное наследие своих предшественников, надежно стоять на страже национальных интересов страны», – подчеркнул глава государства.