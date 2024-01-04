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Культура 4 января 2024 12:25

Путин поздравил скульптора Церетели с 90-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил скульптора, народного художника СССР, президента Российской академии художеств Зураба Церетели с 90-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил многогранный и самобытный талант юбиляра, его высокое признание.

«И конечно, особо отмечу вашу востребованную общественную, педагогическую, организаторскую деятельность, искреннее стремление служить отечественной культуре», — добавил Путин.

#Владимир Путин #поздравление
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