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Путин поздравил школу-студию при ансамбле народного танца им. Моисеева с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца им. Игоря Моисеева с 80-летием училища. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что выдающийся хореограф и педагог Игорь Александрович создал старейшую в России профессиональную школу народного танца на основе своих уникальных методик и подходов.
«И все эти годы она служит большому, важному делу – воспитанию молодых дарований, сбережению и популяризации танцевального фольклора разных народов планеты», – подчеркнул Путин.
По его словам, коллектив с огромным уважением относится к традициям и творческим заветам прославленного мастера, вносит весомый вклад в развитие отечественного хореографического искусства, щедро дарит публике свой талант, вдохновение и мастерство.
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