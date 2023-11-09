Путин поздравил школу-студию при ансамбле народного танца им. Моисеева с 80-летием

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца им. Игоря Моисеева с 80-летием училища. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что выдающийся хореограф и педагог Игорь Александрович создал старейшую в России профессиональную школу народного танца на основе своих уникальных методик и подходов.

«И все эти годы она служит большому, важному делу – воспитанию молодых дарований, сбережению и популяризации танцевального фольклора разных народов планеты», – подчеркнул Путин.

По его словам, коллектив с огромным уважением относится к традициям и творческим заветам прославленного мастера, вносит весомый вклад в развитие отечественного хореографического искусства, щедро дарит публике свой талант, вдохновение и мастерство.