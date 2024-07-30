Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил школьников из РФ с победой на международной олимпиаде по химии
Президент России Владимир Путин поздравил школьников, принимавших участие в 56-й Международной химической олимпиаде в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завоевавших золотые медали. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«В серьезной, напряженной борьбе вы показали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной научной химической школы», — сказал глава государства.
Путин выразил уверенность в том, что настойчивость и трудолюбие и в дальнейшем будут помогать ребятам добиваться намеченных целей как в жизни, так и в профессии.
В команду вошли трое школьников из Москвы — Тимур Ахмедов, Матвей Васияров и Алексей Шарпило, а также Вадим Харисов из Уфы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»