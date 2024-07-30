Путин поздравил школьников из РФ с победой на международной олимпиаде по химии

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, принимавших участие в 56-й Международной химической олимпиаде в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завоевавших золотые медали. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В серьезной, напряженной борьбе вы показали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной научной химической школы», — сказал глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что настойчивость и трудолюбие и в дальнейшем будут помогать ребятам добиваться намеченных целей как в жизни, так и в профессии.

В команду вошли трое школьников из Москвы — Тимур Ахмедов, Матвей Васияров и Алексей Шарпило, а также Вадим Харисов из Уфы.