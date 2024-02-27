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Путин поздравил Силы спецопераций ВС России с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Вооруженных Сил РФ с профессиональным праздником и поблагодарил их за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
«Особые слова благодарности воинам — участникам специальной военной операции. На самых опасных участках — на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках — вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», — сказал глава государства.
Он отметил, что бойцов и командиров Сил спецопераций всегда отличали высокие качества и особая закалка, за короткий срок они прошли путь становления и обеспечили преемственность, развитие традиций отечественного спецназа, достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой ВС России.
По словам Путина, решение об их создании было продиктовано временем и необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.
«Подразделения Сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира», — сказал Президент.
Силы спецопераций защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а сегодня показывают примеры героизма и отваги в боях с неонацистами.
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