Путин поздравил Силы спецопераций ВС России с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Вооруженных Сил РФ с профессиональным праздником и поблагодарил их за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Особые слова благодарности воинам — участникам специальной военной операции. На самых опасных участках — на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках — вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», — сказал глава государства.

Он отметил, что бойцов и командиров Сил спецопераций всегда отличали высокие качества и особая закалка, за короткий срок они прошли путь становления и обеспечили преемственность, развитие традиций отечественного спецназа, достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой ВС России.

По словам Путина, решение об их создании было продиктовано временем и необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.

«Подразделения Сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира», — сказал Президент.

Силы спецопераций защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а сегодня показывают примеры героизма и отваги в боях с неонацистами.