Путин поздравил Силы спецоперации с профессиональным праздником

Силы специальных операций — люди, действующие эффективно, четко и грамотно даже в сложнейших условиях. Они выполняют трудные и ответственные задачи, выполняя воинский долг по защите России и ее жителей, по обеспечению национальных интересов страны. Об этом говорится в поздравлении Президента РФ Владимира Путина, опубликованном пресс-службой Кремля.

«Героические традиции спецназа закладывались в многовековой истории нашей армии, — напомнил глава государства. — Они закалялись в годы Великой Отечественной войны и продолжались, крепли в Афганистане, во многих горячих точках, в ходе ликвидации террористических банд на Северном Кавказе и в Сирии».

Путин отметил, что в настоящее время характер военных конфликтов меняется так быстро, что бойцам Сил специальных операций необходимо постоянно оттачивать уровень профмастерства, боевой выучки, обращения с новейшими образцами вооружений и техники, ратной науки. Это помогает им всегда и во всем превосходить возможного противника.

«Знаю, что вы проходите именно такую всестороннюю, комплексную, интенсивную подготовку, настоящую боевую школу. Равняетесь на лучшие примеры доблести и мужества, истинного патриотизма и воспитываете на них новые поколения защитников Отечества, передаете свой опыт молодым военнослужащим», — отмечается в поздравительной телеграмме.

В заключение Президент поблагодарил всех сотрудников Сил спецоперации, ветеранов подразделений за безупречную службу и верность присяге, в том числе отдельно упомянул участников спецоперации по оказанию помощи ДНР и ЛНР. Он пожелал представителям Сил удачи, успехов и всего самого доброго.