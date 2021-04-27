Путин поздравил Сибирскую угольную энергетическую компанию с 20-летием создания

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО СУЭК с 20-летием создания Сибирской угольной энергетической компании. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что СУЭК по праву считается одним из флагманов российской угольной, энергетической промышленности и транспортной логистики. По его словам, столь значимые достижения стали возможны благодаря грамотным, передовым управленческим решениям и слаженным действиям вашей большой команды, где ведущая роль принадлежит шахтерам, их нелегкому труду и производственным успехам.

Компания отличается безукоризненной деловой репутацией, которую создают профессионалы самой высокой квалификации. Особое внимание уделяется повышению безопасности работы горняков, внедрению инновационных, экологических, ресурсосберегающих технологий, добавил Президент РФ.

«И конечно, отмечу огромный вклад СУЭКа в совершенствование социальной инфраструктуры регионов, активное участие в реализации проектов в сфере демографии, образования, медицины, спорта, патриотического воспитания молодежи. Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи — на благо и в интересах России. Желаю вам всего наилучшего», — заключил Путин.