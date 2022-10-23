Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину по случаю его переизбрания на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Путин подчеркнул, что итоги 20-го съезда КПК, на котором состоялось переизбрание, в полной мере подтвердили высокий политический авторитет главы КНР и сплоченность возглавляемой им партии. Президент РФ выразил уверенность, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач, а также упрочению позиций страны на международной арене.

«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами. От души желаю Вам, дорогой друг, новых успехов в Вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия», – говорится в телеграмме.

Напомним, Си Цзиньпина переизбрали генсеком Компартии КНР уже в третий раз.