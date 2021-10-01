Путин поздравил Си Цзиньпина с 72-й годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин сегодня направил поздравительную телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования республики. Поздравительный адрес опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил те впечатляющие достижения, которых Китай добился во многих сферах — социально-экономической, научной, технической и других.

Отношения между двумя странами развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что государства совместными усилиями будут и в дальнейшем наращивать сотрудничество в различных направлениях. «Это в полной мере отвечает интересам наших народов», — резюмировал Президент.

Об образовании Китайской Народной Республики провозгласил Мао Цзэдун 1 октября 1949 года на митинге в Пекине.