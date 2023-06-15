Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
Председатель КНР Си Цзиньпин уже много лет прилагает усилия для упрочнения отношений между Россией и Китаем. Об этом Президент Владимир Путин заявил в поздравлении, которое он направил китайскому коллеге по случаю 70-летия.
«Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая», — говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.
Путин отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай добился впечатляющих успехов, уверенного роста экономики, повышения благосостояния граждан, а позиции Пекина на мировой арене значительно укрепились.
«Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — подчеркнул российский лидер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»