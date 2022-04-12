Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием на пост Премьер-министра Пакистана

Президент РФ Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием на пост Премьер-министра Исламской Республики Пакистан. Телеграмма опубликована на сайте московского Кремля.

«Отношения между нашими государствами носят дружественный, конструктивный характер», — сказал российский лидер.

Он выразил надежду на то, что деятельность Шарифа во главе Правительства Пакистана поспособствует дальнейшему развитию многопланового сотрудничества двух стран, а также партнерского взаимодействия в области афганского урегулирования и противостояния международному терроризму.