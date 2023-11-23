Путин поздравил сборную России с триумфом на международной астрономической олимпиаде

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил с триумфом сборную страны, победившую в Открытой международной астрономической олимпиаде, которая проходила на базе образовательного центра «Сириус». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы», — сказал глава государства.

Он отметил, что Егор Потапов, Дмитрий Тимофеев, Кирилл Рощин, Дмитрий Санковский, Святослав Суглобов и Константин Телелюхин в честной борьбе продемонстрировали глубокие знания, отличную подготовку и командную сплоченность. Ребята убедительно подтвердили преемственность лучших традиций отечественного образования, добавил Президент.

Он также поблагодарил родителей, учителей и наставников ребят за их воспитание.