Путин поздравил сборную России с победой в чемпионате мира «Кубок Дэвиса» по теннису

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму спортсменам из России, которые победили в чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса» в Мадриде среди мужских команд. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что победа в этом престижном турнире – это знаковое событие для сборной РФ и российского тенниса.

«Вы проявили исключительное мастерство, характер, командную сплоченность, отлично сыграли во всех поединках, блистательно выступили в финале, стали сильнейшей командой по итогам 2021 года, также победив своих соперников в Кубке АТР и командном зачете на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио», — сказал он.

Путин также выразил признательность капитану национальной сборной по теннису Шамилю Тарпищеву, который завоевал уже третий Кубок. Для спортсмена этот матч в Испании стал сотым по счету в карьере.