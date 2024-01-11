news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Спорт 11 января 2024 00:42

Путин поздравил шахматистку Гунину с победой в чемпионате мира по блицу

Скопировать ссылку
Путин поздравил шахматистку Гунину с победой в чемпионате мира по блицу
Фото: ruchess.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянку Валентину Гунину с победой в чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в своем адресе назвал успех спортсменки «яркой, значимой страницей победной летописи отечественной шахматной школы».

«От души поздравляю вас с триумфом. Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, были сильнее своих именитых соперниц и по праву стали двукратной чемпионкой мира по блицу», — подчеркнул Путин и пожелал Гуниной «новых достижений и в спорте, и в жизни».

Валентина Гунина стала чемпионкой мира по блицу на турнире, который прошел в узбекистанском Самарканде 30 декабря 2023 года. По итогам 17 туров она набрала 14 очков. Чемпионкой мира по быстрым шахматам (рапиду) 28 декабря стала другая россиянка — Анастасия Боднарук.

#шахматы #быстрые шахматы #Владимир Путин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100