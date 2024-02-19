Путин поздравил Санкт-Петербургский политех с 125-летием

Санкт-Петербургский политехнический университет им.Петра Великого считается одним из лидеров по подготовке инженеров, ученых и управленцев. Он дает студентам современные знания, необходимые для работы в ключевых отраслях экономики и передовых технологий, заявил Президент России Владимир Путин.

«За прошедшее время многие поколения выпускников университета — выдающихся учёных, конструкторов, изобретателей — настоящих подвижников и новаторов, внесли огромный вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, промышленности, строительного, энергетического, оборонного комплексов», — говорится в поздравлении с 125-летием вуза, опубликованном на сайте Кремля.

Президент выразил надежду, что студенты, выпускники и преподаватели университета продолжат приумножать своими успехами престиж alma mater и славу России.