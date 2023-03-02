Путин поздравил с юбилеем художника-модельера Вячеслава Зайцева

Вячеслав Зайцев — новатор в сфере дизайна и моды, добившийся впечатляющих профессиональных успехов. Об этом, поздравляя художника-модельера, академика Российской академии художеств с 85-летием, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Как истинный художник и настоящий мастер, вы никогда не шли по проторенному пути — неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли вам добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

В заключение Президент пожелал Зайцеву здоровья и всего наилучшего.