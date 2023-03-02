©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил с юбилеем художника-модельера Вячеслава Зайцева
Вячеслав Зайцев — новатор в сфере дизайна и моды, добившийся впечатляющих профессиональных успехов. Об этом, поздравляя художника-модельера, академика Российской академии художеств с 85-летием, заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Как истинный художник и настоящий мастер, вы никогда не шли по проторенному пути — неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли вам добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
В заключение Президент пожелал Зайцеву здоровья и всего наилучшего.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»