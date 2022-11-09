Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Екатерину Тутурову – Ветерана великой Отечественной войны. Поздравительный адрес опубликовала пресс-служба Кремля.

«Ваша фронтовая биография, вся ваша жизнь – достойный пример честного, преданного служения Отчизне. Вы мужественно прошли дорогами Великой Отечественной войны, защищали родной Ленинград от врага, участвовали в освобождении других городов», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что и после войны Екатерина Тутурова оставалась сопричастной к судьбе родной страны. Так, сейчас она своим примером способствует достойному воспитанию молодежи и сбережению традиций ветеранского движения.

В заключение Президент пожелал юбиляру здоровья и благополучия, отметив, что Россия всегда будет гордиться такими людьми.

Екатерина Тутурова родилась в 1922 году. В 1941 году, будучи студенткой, она ушла в народное ополчение, а с 1942-го на Невском пятачке обеспечивала бойцов продовольствием и фуражом, подбирала пополнение 330-го полка 86-й стрелковой дивизии, участвовала в прорыве блокады. Затем она участвовала в освобождении Шлиссельбурга, прорыве кольца блокады на Пулковских высотах и освобождении Ленинграда в составе 3-го Прибалтийского фронта. Кроме того, стала участницей боев за освобождение Эстонии и Польши.