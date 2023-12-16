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Путин поздравил с юбилеем телеведущего Юрия Николаева
Президент России Владимир Путин направил поздравление телеведущему Юрию Николаеву, который отмечает свое 75-летие. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.
«Талантливый ведущий, обаятельный и доброжелательный человек, вы многое сделали для сбережения и развития лучших традиций отечественного телевидения, по праву заслужили уважение коллег и искренние симпатии зрителей», — говорится в послании.
Отдельно Путин отметил заслуги Николаева в становлении и воспитании талантливой молодежи и пожелал ему исполнения всех намеченных планов.
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