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Культура 16 декабря 2023 12:04

Путин поздравил с юбилеем телеведущего Юрия Николаева

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Президент России Владимир Путин направил поздравление телеведущему Юрию Николаеву, который отмечает свое 75-летие. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

«Талантливый ведущий, обаятельный и доброжелательный человек, вы многое сделали для сбережения и развития лучших традиций отечественного телевидения, по праву заслужили уважение коллег и искренние симпатии зрителей», — говорится в послании.

Отдельно Путин отметил заслуги Николаева в становлении и воспитании талантливой молодежи и пожелал ему исполнения всех намеченных планов.

#Владимир Путин #поздравление
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