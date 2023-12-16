Путин поздравил с юбилеем телеведущего Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин направил поздравление телеведущему Юрию Николаеву, который отмечает свое 75-летие. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

«Талантливый ведущий, обаятельный и доброжелательный человек, вы многое сделали для сбережения и развития лучших традиций отечественного телевидения, по праву заслужили уважение коллег и искренние симпатии зрителей», — говорится в послании.

Отдельно Путин отметил заслуги Николаева в становлении и воспитании талантливой молодежи и пожелал ему исполнения всех намеченных планов.