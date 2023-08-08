Путин поздравил с юбилеем телеведущего Юлия Гусмана

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера, телеведущего, заслуженного деятеля искусств РФ Юлия Гусмана с 80-летием. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

В поздравлении глава государства отметил яркое и многогранное дарование юбиляра, успехи в кинематографе, на режиссерском поприще, принесшие режиссеру высокое признание зрителей. «И конечно, большого уважения заслуживает ваша востребованная общественная деятельность. Желаю вам здоровья и всего самого доброго», — говорится в телеграмме.