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Путин поздравил с юбилеем телеведущего Юлия Гусмана
Президент России Владимир Путин поздравил режиссера, телеведущего, заслуженного деятеля искусств РФ Юлия Гусмана с 80-летием. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.
В поздравлении глава государства отметил яркое и многогранное дарование юбиляра, успехи в кинематографе, на режиссерском поприще, принесшие режиссеру высокое признание зрителей. «И конечно, большого уважения заслуживает ваша востребованная общественная деятельность. Желаю вам здоровья и всего самого доброго», — говорится в телеграмме.
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