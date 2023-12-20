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Путин поздравил с юбилеем старейший онкоцентр России и Европы
Президент России Владимир Путин направил поздравление коллективу Московского научно-исследовательского онкологического института им.П.А.Герцена в Москве. В этом году старейший онкоцентр в России и Европе отмечает 125-летие со дня своего создания.
Путин напомнил, что создание института — заслуга крупных ученых, меценатов, общественных деятелей и предпринимателей.
«За минувшее время многие поколения талантливых врачей, медицинских сестер, специалистов внесли огромный вклад в организацию медицинской помощи, разработку поистине уникальных методик диагностики онкологических и других заболеваний, лечения и реабилитации пациентов, сохранили здоровье и жизнь тысячам людей», — напомнил глава государства.
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