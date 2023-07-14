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Культура 14 июля 2023 21:13

Путин поздравил с юбилеем народного художника России Андрияку

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Путин поздравил с юбилеем народного художника России Андрияку
фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Сергея Андрияку — народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств. Сегодня ему исполнилось 65 лет.

«Вы состоялись как яркий, самобытный художник и настоящий Мастер, своим вдохновенным творчеством продолжили богатейшие традиции отечественной школы акварельной живописи», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент отметил, что талант художника не только дарит возможность встретиться с высоким искусством, но и служит воспитанию и профессиональному становлению творческой молодежи.

#Владимир Путин #телеграмма
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