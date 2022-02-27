Путин поздравил с юбилеем актрису Татьяну Догилеву

Президент России Владимир Путин поздравил актрису, режиссера, писателя, народную артистку РФ Татьяну Догилеву, которой исполнилось 65 лет. Поздравительный адрес главы государства появился на официальном сайте Кремля.

«Талантливая, самобытная актриса, вы создали богатейшую галерею разноплановых, но неизменно интересных, запоминающихся работ, — подчеркивается в телеграмме. — Яркий творческий темперамент и профессиональное мастерство снискали вам признание и искреннюю любовь зрителей».

В заключение он пожелал Догилевой здоровья и новых успехов.