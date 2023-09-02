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Путин поздравил с юбилеем актрису Елену Проклову
Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову, которой сегодня исполнилось 70 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей», — отмечается в тексте.
В заключение Президент пожелал юбиляру вдохновения, здоровья и благополучия.
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