Путин поздравил с юбилеем актера Дмитрия Певцова

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России, актера театра и кино Дмитрия Певцова с 60-летием. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Благодаря таланту, незаурядному актёрскому мастерству и искренней увлечённости любимым делом вы добились большого профессионального, творческого успеха, покорили сердца многочисленных почитателей театра и кинематографа», — говорится в поздравлении.

Отдельно Путин отметил активную гражданскую позицию актера, его работу на общественном и педагогическом поприще. Деятельность Певцова в этом направлении заслуживает глубокого уважения, подчеркнул Президент.