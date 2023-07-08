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Культура 8 июля 2023 22:45

Путин поздравил с юбилеем актера Дмитрия Певцова

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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России, актера театра и кино Дмитрия Певцова с 60-летием. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Благодаря таланту, незаурядному актёрскому мастерству и искренней увлечённости любимым делом вы добились большого профессионального, творческого успеха, покорили сердца многочисленных почитателей театра и кинематографа», — говорится в поздравлении.

Отдельно Путин отметил активную гражданскую позицию актера, его работу на общественном и педагогическом поприще. Деятельность Певцова в этом направлении заслуживает глубокого уважения, подчеркнул Президент.

#Владимир Путин #поздравление
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