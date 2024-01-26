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Путин поздравил с присвоением наименования «гвардейский» пять российских подразделений
Президент России Владимир Путин поздравил пять российских подразделений с присвоением почетного наименования «гвардейский». Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
Почетного звания были удостоены 2-й полк радиационной, химической и биологической защиты, 1-я мобильная бригада радиационной, химической и биологической защиты, 61-я отдельная гвардейская Киркенесская Краснознамённая бригада морской пехоты, 1429-й и 1430-й мотострелковые полка.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — сказано в документах.
Президент отметил, что умелые и решительные действия личного состава в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.
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