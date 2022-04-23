Путин поздравил с полувековым юбилеем «Минин-хор»

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского государственного академического камерного хора («Минин-хор») с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте московского Кремля.

Глава государства подчеркнул, что 50 лет назад был создан яркий, самобытный художественный коллектив, объединивший талантливых и преданных искусству людей.

Дирижеры, хормейстеры и вокалисты «Минин-хора» бережно сохраняют ценности высокой музыкальной культуры и покоряют лучшие сцены мира, знакомят зрителей с наследием выдающихся композиторов и российской исполнительской школы.

Путин отметил, что таким успехом коллектив во многом обязан своему создателю и многолетнему руководителю Владимиру Минину, чей вклад в возрождение уникальных традиций русской духовной музыки и хорового пения достоин глубокого уважения.

Президент выразил уверенность в том, что «Минин-хор» продолжит покорять новые профессиональные вершины и способствовать развитию отечественной культуры.