Путин поздравил с победой паралимпийца Александра Яремчука

Президент России Владимир Путин направил поздравление бегуну Александру Яремчуку, который выиграл сегодня золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Текст телеграммы опубликован пресс-службой Кремля.

«Поздравляю вас с триумфом на XVI Паралимпийских летних играх в Токио», — говорится в поздравительном адресе.

Напомним, Яремчук одержал победу на дистанции 1500 метров. «Своим победным выступлением продолжили „золотой счет“ нашей сборной», — подчеркнул Путин.

В заключение он пожелал спортсмену успехов и всего наилучшего.