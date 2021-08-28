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28 августа 2021  21:45

Путин поздравил с победой паралимпийца Александра Яремчука

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Президент России Владимир Путин направил поздравление бегуну Александру Яремчуку, который выиграл сегодня золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Текст телеграммы опубликован пресс-службой Кремля.

«Поздравляю вас с триумфом на XVI Паралимпийских летних играх в Токио», — говорится в поздравительном адресе.

Напомним, Яремчук одержал победу на дистанции 1500 метров. «Своим победным выступлением продолжили „золотой счет“ нашей сборной», — подчеркнул Путин.

В заключение он пожелал спортсмену успехов и всего наилучшего.

#Путин Владимир #золотая медаль #Паралимпийские игры
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