Путин поздравил с победой на Паралимпиаде в Токио фехтовальщика Кузюкова

Президент России Владимир Путин поздравил с победой на проходящих в Токио XVI Паралимпийских летних играх фехтовальщика Александра Кузюкова. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Шпажист Александр Кузюков завоевал золотую медаль в фехтовании на колясках. В финальном поединке он взял верх над бразильцем Жоване Гиссоне со счетом 15:8. Это золото стало первым для российских фехтовальщиков на Паралимпиаде в Токио, отмечает ТАСС.

«Вы вышли на финальный поединок с верой в себя, в свой успех, с твердым стремлением идти вперед. Этот бойцовский, по-настоящему победный настрой помог Вам показать высокий результат, одолеть сильного и опытного соперника», — заметил Президент РФ, откликаясь на победу паралимпийца.

Путин пожелал фехтовальщику «новых спортивных вершин и всего самого доброго». Александру Кузюкову 34 года. Он является трехкратным чемпионом мира и Европы, состоит в паралимпийской сборной России с 2014 года.