Путин поздравил с открытием Международного фестиваля университетского спорта

Фото: kremlin.ru

Международный фестиваль университетского спорта — это новое и уникальное явление в спорткалендаре. Он собрал участников из разных регионов мира в символичной точке — Екатеринбурге, городе на стыке Европы и Азии, заявил в приветствии к участникам Президент России Владимир Путин.

Участие в соревнованиях принимают команды из стран — членов БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

«Ваш фестиваль ‒ новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент отметил, что ради проведения соревнований было сделано многое. В частности, в Екатеринбурге появилась современная деревня для участников события, были возведены и модернизированы спортивные объекты, организована масштабная культурная программа.

Путин добавил, что спортивный праздник войдет в череду мероприятий, приуроченных к 300-летию города.

«Желаю участникам фестиваля университетского спорта красивой, бескомпромиссной борьбы, ярких побед и рекордов, а гостям, жителям Екатеринбурга и Свердловской области ‒ самых добрых, позитивных впечатлений и эмоций», — заключил глава государства.