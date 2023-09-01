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Путин поздравил с открытием Центра «Стань чемпионом» в Краснодарском крае
Президент России Владимир Путин поздравил участников церемонии открытия многофункционального Центра раннего физического развития детей «Стань чемпионом». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В приветствии глава государства поздравил Краснодарский край и его жителей с появлением уникальной площадки, которая поможет развитию детско-юношеского спорта в регионе и подготовке новых рекордсменов и чемпионов.
Инновационные методики, которые здесь планируют реализовать, помогут лучше оценить способности детей, их физическую активность и позволят выявить наиболее подходящие для них виды спорта.
«Убеждён, что практический опыт вашего центра, его передовые идеи и разработки в полной мере будут использованы в других регионах страны в целях укрепления здоровья детей, вовлечения их с самого раннего возраста в систематические занятия физической культурой и спортом», — отмечается в телеграмме.
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