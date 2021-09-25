Путин поздравил с назначением нового главу Международной федерации хоккея

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым главой Международной федерации хоккея Люком Тардифом, а затем и с экс-руководителем IIHF Рене Фазелем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил Фазеля за сотрудничество и вклад, который тот за 27 лет работы внес в развитие хоккея на льду. Тардифа же он поздравил с назначением на новую должность. Также Президент России направил новому главе поздравительную телеграмму.

«Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Международной федерации хоккея на льду. Победа на выборах — убедительное свидетельство вашего высокого авторитета в мировом спортивном сообществе, достойная оценка многолетней работы в совете ИИХФ», — отмечается в тексте послания.

Президент РФ выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с IIHF по всем направлениям деятельности.