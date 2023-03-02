Путин поздравил с избранием нового Президента Вьетнама

Россия рассчитывает на дальнейшее упрочение сотрудничества с Вьетнамом под руководством нового Президента социалистической республики Во Ван Тхыонга. Об этом, поздравляя нового вьетнамского лидера с избранием, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркивается в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

В заключение Путин пожелал ему здоровья и благополучия.