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Путин поздравил с избранием нового Президента Вьетнама
Россия рассчитывает на дальнейшее упрочение сотрудничества с Вьетнамом под руководством нового Президента социалистической республики Во Ван Тхыонга. Об этом, поздравляя нового вьетнамского лидера с избранием, заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркивается в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
В заключение Путин пожелал ему здоровья и благополучия.
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