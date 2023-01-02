Путин поздравил с днем рождения хореографа Григоровича

Юрий Григорович внес большой личный вклад в сохранение отечественной школы балета, воспитывая на ее традициях талантливую молодежь. Об этом говорится в телеграмме Президента России Владимира Путина, приуроченной ко дню рождения хореографа, народного артиста СССР.

«Вы посвятили свой талант, всю свою жизнь подвижническому служению искусству, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности. Ваша многогранная творческая деятельность, огромный личный вклад в сохранение и развитие великих традиций отечественной школы балета, забота о воспитании одаренной молодежи достойны самого глубокого уважения», — подчеркивается в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

В заключение глава государства пожелал Григоровичу здоровья и всего наилучшего.