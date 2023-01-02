news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
2 января 2023  16:08

Путин поздравил с днем рождения хореографа Григоровича

news_top_970_100

Юрий Григорович внес большой личный вклад в сохранение отечественной школы балета, воспитывая на ее традициях талантливую молодежь. Об этом говорится в телеграмме Президента России Владимира Путина, приуроченной ко дню рождения хореографа, народного артиста СССР.

«Вы посвятили свой талант, всю свою жизнь подвижническому служению искусству, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности. Ваша многогранная творческая деятельность, огромный личный вклад в сохранение и развитие великих традиций отечественной школы балета, забота о воспитании одаренной молодежи достойны самого глубокого уважения», — подчеркивается в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

В заключение глава государства пожелал Григоровичу здоровья и всего наилучшего.

#Владимир Путин #поздравление
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное