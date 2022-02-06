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Политика
6 февраля 2022  15:02

Путин поздравил с днем рождения Президента Южной Осетии

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Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего югоосетинского коллегу Анатолия Бибилова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений», — отмечается в сообщении.

Лидеры двух государств также условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Анатолий Бибилов родился в 1970 году. Пост Президента Южной Осетии занимает с 2017 года. Профессиональный военный, служил не только в югоосетинской, но некоторое время и в российской армии.

#Владимир Путин #Южная Осетия
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