Путин поздравил с днем рождения Президента Южной Осетии

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего югоосетинского коллегу Анатолия Бибилова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений», — отмечается в сообщении.

Лидеры двух государств также условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Анатолий Бибилов родился в 1970 году. Пост Президента Южной Осетии занимает с 2017 года. Профессиональный военный, служил не только в югоосетинской, но некоторое время и в российской армии.