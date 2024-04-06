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Политика 6 апреля 2024 10:30

Путин поздравил с днем рождения Президента Абхазии

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Президент России Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Аслана Бжанию с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте администрации Президента республики.

Путин подчеркнул, что в России высоко ценят личный вклад Бжании в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами.

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — сказал глава государства.

#Владимир Путин #Абхазия
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