Путин поздравил с днем рождения поэта Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин тепло поздравил поэта, лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова с днем рождения. Он отметил, что его не стареющее с годами творчество – это целая эпоха в истории отечественной поэзии.

«В [вашем творчестве] нашли отражение яркие события в жизни страны, ратные подвиги и трудовые свершения людей разных поколений, их стремления, надежды и мечты. Ваши замечательные, наполненные искренними, глубокими чувствами стихотворения и сегодня находят живой отклик в наших сердцах», – приводятся слова российского лидера в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Путин также пожелал Добронравову благополучия, успехов и здоровья.