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Культура
22 ноября 2022  14:41

Путин поздравил с днем рождения поэта Николая Добронравова

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Президент России Владимир Путин тепло поздравил поэта, лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова с днем рождения. Он отметил, что его не стареющее с годами творчество – это целая эпоха в истории отечественной поэзии. 

«В [вашем творчестве] нашли отражение яркие события в жизни страны, ратные подвиги и трудовые свершения людей разных поколений, их стремления, надежды и мечты. Ваши замечательные, наполненные искренними, глубокими чувствами стихотворения и сегодня находят живой отклик в наших сердцах», – приводятся слова российского лидера в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. 

Путин также пожелал Добронравову благополучия, успехов и здоровья. 

 

#Владимир Путин #культура
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