Путин поздравил с днем рождения почетного президента Курчатовского института Велихова
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму академику РАН, почетному президенту Курчатовского института Евгению Велихову. Ее текст опубликован на сайте Кремля.
«Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся ученых современности — талантливых, бесконечно увлеченных любимым делом людей. Ваши фундаментальные труды в области теоретической физики, передовые открытия и выводы высоко оцениваются мировым профессиональным сообществом, имеют огромное научное и практическое значение», — говорится в послании.
Отдельно глава государства отметил внимание, с которым Велихов относится к подготовке молодых ученых, сохранению и приумножению традиций отечественной науки.