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Наука и образование
2 февраля 2023  14:02

Путин поздравил с днем рождения почетного президента Курчатовского института Велихова

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму академику РАН, почетному президенту Курчатовского института Евгению Велихову. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся ученых современности — талантливых, бесконечно увлеченных любимым делом людей. Ваши фундаментальные труды в области теоретической физики, передовые открытия и выводы высоко оцениваются мировым профессиональным сообществом, имеют огромное научное и практическое значение», — говорится в послании.

Отдельно глава государства отметил внимание, с которым Велихов относится к подготовке молодых ученых, сохранению и приумножению традиций отечественной науки.

#Владимир Путин
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