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Путин поздравил с днем рождения первую женщину-космонавта Терешкову
Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первой женщине-космонавту, депутату Государственной Думы Валентине Терешковой. Сегодня она отмечает 87-й день рождения. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Вы принадлежите к прославленной плеяде отважных, сильных духом, преданных Родине людей. Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи», — говорится в поздравлении Герою Советского Союза.
Отдельно Путин отметил активную гражданскую позицию Терешковой, ее вклад в общественную и законотворческую деятельность.
В заключение глава государства поздравил ее с приближающимся Международным женским днем.
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