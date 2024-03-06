Путин поздравил с днем рождения первую женщину-космонавта Терешкову

Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первой женщине-космонавту, депутату Государственной Думы Валентине Терешковой. Сегодня она отмечает 87-й день рождения. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вы принадлежите к прославленной плеяде отважных, сильных духом, преданных Родине людей. Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи», — говорится в поздравлении Герою Советского Союза.

Отдельно Путин отметил активную гражданскую позицию Терешковой, ее вклад в общественную и законотворческую деятельность.

В заключение глава государства поздравил ее с приближающимся Международным женским днем.