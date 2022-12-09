Путин поздравил с днем рождения гендиректора Эрмитажа Пиотровского

Михаил Пиотровский известен как выдающийся ученый, просветитель и блестящий знаток музейного дела не только в России, но и далеко за ее пределами. Об этом, поздравляя академика РАХ и РАН с днем рождения, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Многие годы вы руководите Государственным Эрмитажем — одним из крупнейших в мире художественных собраний, вносите вдохновенный личный вклад в сбережение шедевров национального и мирового культурного наследия, развитие замечательных традиций отечественной науки и искусства», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

В заключение глава государства пожелал Пиотровскому здоровья, успехов и всего наилучшего.