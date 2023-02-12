Путин поздравил с днем рождения академика РАН Ивана Дедова
Президент России Владимир Путин направил поздравление академику РАН, президенту Российской ассоциации эндокринологов Ивану Дедову, которому исполнилось 82 года. Текст телеграммы опубликован пресс-службой Кремля.
Глава государства напомнил, что Дедов — основатель и глава всемирно известной научной школы. Он внес значительный вклад в развитие российской медицины.
«Благодаря щедрому, многогранному таланту, подвижническому служению делу, людям вы достигли впечатляющих успехов в организаторской, наставнической деятельности, стали основателем и главой всемирно известной научной, врачебной школы», — говорится в сообщении.
В заключение Путин пожелал ученому здоровья, успехов и всего наилучшего.