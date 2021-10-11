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11 октября 2021  17:08

Путин поздравил с Днем работника сельского хозяйства сотрудников этой сферы

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Президент России Владимир Путин поздравил с Днем работника сельского хозяйства всех, кто трудится в этой отрасли, передает пресс-служба Кремля. 

«Прежде чем начать нашу встречу, я хочу еще раз поздравить с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а мы его отметили вчера, 10 октября, всех, кто трудится в этой отрасли», — сказал российский лидер на совещании по развитию сельского хозяйства.

Он обратил внимание, что нынешний хороший урожай — это во многом заслуга работников сельского хозяйства. 

«Во многом благодаря вашему добросовестному самоотверженному труду, дорогие друзья, даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что практически все потребности страны по основным группам продовольствия на сегодняшний день обеспечены.

#Сельское хозяйство #Владимир Путин
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