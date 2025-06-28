Путин поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО

Фото: kremlin.ru

В День молодежи президент России Владимир Путин отдельно обратился к молодым участникам Специальной военной операции, поблагодарив их за службу и подчеркнув важность их роли в воспитании нового поколения. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

«Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне Специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даёте важнейшие нравственные ориентиры своим делом, своей жизнью, доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину», — сказал глава государства в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ.

Президент подчеркнул значимость участия молодых людей в воспитательной работе:

«Не раз говорил: считаю чрезвычайно важным именно таких людей активно включать в работу с молодёжью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться», — добавил он.

День молодежи России, согласно распоряжению президента от 2 мая 2023 года, ежегодно отмечается в последнюю субботу июня. В 2025 году праздник выпадает на 28 июня.