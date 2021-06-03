Путин поздравил с 90-летием Рауля Кастро

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. Он поздравил революционера с 90-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

«С Вашим именем неразрывно связаны ключевые события новейшей истории Кубы. Посвятив всю свою жизнь защите интересов родной страны и борьбе за социальную справедливость, Вы по праву стали примером патриотизма, мужества, стойкости и государственной мудрости», — говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие дружественных отношений между Россией и Кубой. Он уверен, что Москва и Гавана продолжат укреплять взаимодействие.

«Тепло вспоминаю наши встречи, доверительные и содержательные переговоры. От души желаю Вам доброго здоровья, долголетия, бодрости духа, счастья и благополучия», — заключил Владимир Путин.

Рауль Кастро приходился братом знаменитому лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Он занимал пост президента с 2008 года. В 2011-м он возглавил Коммунистическую партию Кубы.