Путин поздравил с 80-летием режиссера Юрия Норштейна

Сегодня художнику, режиссеру анимационного кино, народному артисту России Юрию Норштейну исполнилось 80 лет. С днем рождения его поздравил Президент России Владимир Путин.

«Вы принадлежите к плеяде легендарных отечественных мультипликаторов, чьи яркие, талантливые произведения пользуются неизменной популярностью и по праву считаются классикой на все времена», — говорится в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Отдельно Президент упомянул значимость педагогической деятельности Норштейна, а также внимание, которое тот уделяет воспитанию молодого поколения. В заключение глава государства пожелал режиссеру здоровья и благополучия.

Юрий Норштейн — автор множества известных работ, в том числе «Ежика в тумане», «Цапли и Журавля», «Лисы и Зайца», «Сказки сказок» и многих других. Большая часть анимации была создана им во время работы в студии «Союзмультфильм».