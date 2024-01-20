Путин поздравил с 80-летием освобождения Великого Новгорода от фашистских захватчиков

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин поздравил жителей Великого Новгорода и Новгородской области с 80-летием освобождения города. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Освобождение нашей древней столицы от нацистов стало не только значимой вехой Великой Отечественной войны, но и событием огромного символического, нравственного значения, ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность, закладывались основы отечественной культуры, просвещения, искусства», — сказал глава государства.

Он отметил, что подвиг советских солдат и офицеров, партизанских отрядов, которые защищали, освобождали, а затем восстанавливали город, навсегда останется в народной памяти. Путин назвал священным долгом россиян сохранение исторической правды о подвиге поколения Победителей, о том, как их единство и сплоченность помогали преодолевать любые испытания.