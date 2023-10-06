Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил с 80-летием народного художника СССР Шилова
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народного художника СССР Александра Шилова. Телеграмма появилась на сайте Кремля.
Глава государства отметил глубокий талант и узнаваемый почерк, которые принесли художнику высокое признание.
«Свой яркий многогранный талант, всю свою жизнь вы посвятили служению искусству, состоялись как глубокий, одарённый художник с особым, всегда узнаваемым творческим почерком, — отмечается в поздравлении. — Ваши работы, созданные за годы неустанного созидательного труда, пользуются высоким признанием, украшают музейные и частные коллекции».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»