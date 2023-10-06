Путин поздравил с 80-летием народного художника СССР Шилова

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народного художника СССР Александра Шилова. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

Глава государства отметил глубокий талант и узнаваемый почерк, которые принесли художнику высокое признание.

«Свой яркий многогранный талант, всю свою жизнь вы посвятили служению искусству, состоялись как глубокий, одарённый художник с особым, всегда узнаваемым творческим почерком, — отмечается в поздравлении. — Ваши работы, созданные за годы неустанного созидательного труда, пользуются высоким признанием, украшают музейные и частные коллекции».