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Культура
2 января 2022  02:28

Путин поздравил с 80-летием актера Сергея Шакурова

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР Сергею Шакурову. Актеру театра и кино накануне исполнилось 80 лет, сообщается в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.

«Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актерской школы. Искренне, убедительно исполненные роли принесли вам популярность и любовь зрителей разных поколений», — отмечается в тексте.

В заключение он пожелал юбиляру здоровья, благополучия и новых интересных ролей, а также поздравил с наступившим Новым годом.

#Владимир Путин #поздравление #юбилей
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