Путин поздравил с 80-летием актера Сергея Шакурова

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР Сергею Шакурову. Актеру театра и кино накануне исполнилось 80 лет, сообщается в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.

«Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актерской школы. Искренне, убедительно исполненные роли принесли вам популярность и любовь зрителей разных поколений», — отмечается в тексте.

В заключение он пожелал юбиляру здоровья, благополучия и новых интересных ролей, а также поздравил с наступившим Новым годом.