Путин поздравил с 8 Марта маму ефрейтора Хаиржанова, погибшего в СВО

Президент России Владимир Путин поздравил с Международным женским днем Гульборшон Хаиржанову. Ее сын — ефрейтор Азамат Хаиржанов — в прошлом году погиб в ходе специальной военной операции.

«Уважаемая Гульборшон Айдархановна! Позвольте поздравить вас с Международным женским днем, пожелать здоровья и всего самого доброго», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что Гульборшон Хаиржанова более 40 лет посвятила учительству. В родном селе Старинка (Омская область) она пользуется искренним уважением за мудрость и отзывчивость, внимание и заботу к людям.

«Своего сына Азамата Муратовича Хаиржанова вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу», — подчеркнул глава государства.

29-летний Азамат Хаиржанов погиб в мае 2022 года. Когда его рота была атакована, Хаиржанов прикрывал отход товарищей, уничтожил два танка, однако был смертельно ранен. Посмертно он награжден орденом Мужества.